Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo chiede a Zeman 3 punti per decollare”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“I seimila buchi della Regione”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Personale carente, anziano e poco qualificato. L’assessore: ‘Dopo i fondi Ue per l’agricoltura ora rischiamo di perdere pure quelli per acqua e rifiuti’. Ecco i dipartimenti più in affanno. Il maxi piano di prepensionamenti chiuso nel 2020 ha svuotato gli uffici. Ma i limiti economici impediscono le assunzioni. Alleanze alla prova, si vota per 42 sindaci. Comuni al verde. Bilanci tutti in alto mare. Al Turismo proposta la mazzetta. Messina e il suo staff denunciano. I ‘no green pass’ all’assalto a Roma: violenze e scontri. Giallo a Catania, geometra ucciso nel garage di casa. Borgo Nuovo: piantagione di droga nello scantinato del condominio. Smart travolge scooter. Altra vittima della strada. Un set per il delitto Mattarella. Le riprese faranno parte del film per Raiuno su Letizia Battaglia, diretta da Roberto Andò. In quel luogo la protagonista scattò una delle sue foto più celebri che ritrae Piersanti in fin di vita con il fratello Sergio. Ricreata in via Libertà la scena dell’agguato del 1980”. Infine, in taglio alto: “Il Foggia al Barbera. Il Palermo chiede a Zeman 3 punti per decollare”.