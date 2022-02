Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo butta via la vittoria, il Messina…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Il Palermo butta via la vittoria: il Messina recupera due gol". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Addio ai divieti per i vaccinati. Si ferma la corsa alla dose, l'Isola ancora fanalino di coda. Posti di terapia intensiva disponibili, è scontro. Biden invia soldati in Europa, ira di Mosca: "Mossa distruttiva". Le navi russe nei mari siciliani. La scomparsa di Monica Vitti: l'attrice è morta all'età di 90 anni. L'icona del cinema cin tanta Sicilia nella sua grandezza. Sanremo: l'omaggio del Festival nella serata di Zalone. E ancora: "Rap, arriva la prima macchina tappabuche. Lavoro, la carica dei 150mila per un posto alla regione.".