Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo batte il Monopoli e passa il turno”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Green Pass, sì dei sindacati”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Dalle sigle confederali il sostanziale via libera al governo per l’obbligo in tutte le aziende pubbliche e private. “Ma chiederemo tamponi gratuiti per tutti i lavoratori fino a fine anno’. Si torna in classe tra vaccini, test e carta verde. Roberto Lipari: sarà una gioia ritrovare perfino i bidelli”. E ancora: “L’Inter spreca e non punge: beffata nel finale dal Real. Il Milan s’arrende al Liverpool. Debutto amaro per le milanesi. I nerazzurri ingabbiati dagli spagnoli. I rossoneri reggono solo un tempo. Il Palermo batte il Monopoli e passa il turno nella Coppa Italia Serie C”. Infine, in taglio alto: “Il Papa dice sì alle unioni civili per omosessuali”.