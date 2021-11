Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo ad Andria. E Filippi…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Blocco Tir, pericolo scampato”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “L’incontro a Catania con la Regione scongiura la protesta dell’Aias di Richichi. Le altre 12 sigle si erano già tirate indietro. Musumeci: ci faremo carico con Roma delle loro richieste. Rinviata l‘agitazione che doveva scattare domani. Anche a livello nazionale si attende l’esito della trattativa con Draghi. Alta tensione ai cortei no pass. Milano e Trieste, scontri e fermi. I centri delle due città presidiati fino a notte. In Sicilia parte la campagna per la seconda dose a chi ha avuto J&J. Registrati 301 contagi, ricoveri in aumento nei reparti e nelle terapia intensive. Il gasolio ha prezzi alle stelle: aumenti del 25%. L’anziano ucciso a Partinico: movente tra soldi e litigi. Ztl notturna, meno auto. In 1558 rischiano la multa. Delitto Melis, pista passionale: siciliano in cella a Torino”. E ancora: “Il Palermo ad Andria, Filippi: troppi errori in trasferta, si deve crescere”.