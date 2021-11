Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il maltempo uccide ancora”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Il maltempo uccide ancora”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Un morto a Modica: Giuseppe Ricca, 53 anni, scaraventato da una tromba d’aria contro un cancello. Ferite per una coppia. In tutta la Sicilia danni alle abitazioni e all’agricoltura. Nel Ragusano il bilancio più pesante, serre devastate. Nubifragio su Termini Imerese. Per il clima impazzito quest’anno già altre 5 vittime tra Catania e Pantelleria. Poma in tilt, di nuovo turno per l’acqua. Comuni in rosso, Roma prepara la soluzione. Covid, l’Italia sfonda il tetto di 10 mila casi. Pestaggio di via Calderai, in due scovati e denunciati. Contrabbando di sigarette, arrestato un militare”. Infine, in taglio alto: “Domenica torna la maratona di Palermo. Un Cocktail d’Amore riapre Al Massimo. Migranti al sud e al nord. In dieci schiacciati e soffocati in un barcone al largo della Libia. Bielorussia, 4 mila al confine”.