Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il grande risiko delle alleanze”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Il grande risiko delle alleanze”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La replica del modello Draghi alla Regione, proposta dal leader di Forza Italia Miccichè, spacca. Il Pd. Cracolici: ‘Sì al campo largo’. Barbagallo: ‘Mai con chi sta con Lega e Musumeci’. Il presidente dell’Ars: ‘Si può fare. So chi terrei fuori, ma non è il Carroccio’. E poi arriva anche il pollice verso dei Cinquestelle. Il dopo Orlando: Centrodestra con Lagalla? Fratelli d’Italia si defila. Amministrative: un test per i partiti, con vista sul Colle. Esalazioni tossiche dal mosto: 4 vittime. L’isola maglia nera: immunità di gregge solo a fine novembre. Mancano all’appello soprattutto over 50 e ottantenni, bene i giovani. Dal ministero sì alla somministrazione di anti-Covid e influenzale in un’unica seduta. Piovono calcinacci: Porta Nuova sbarrata. Violenza sulle donne: tre arrestati in Sicilia. Temporali e disagi: auto sommerse dall’acqua. Nuovo stop al concorso per cento autisti all’Amat”. Infine, in taglio alto: “Alla Juventus il derby, Inter di rimonta. Vulcano ricomincia e sbuffare: allerta gialla nell’isola eoliana. L’Invg: alcuni parametri in aumento”.