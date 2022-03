Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il caro benzina è una truffa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Il caro benzina è una truffa”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La denuncia del ministro Cingolani: ‘Speculazioni ingiustificate contro imprese e cittadini’. Esposto dei Consumatori all'Antitrust. Camionisti siciliani in rivolta: sciopero in vista. All’esame del governo le misure anti crisi contro i drammatici effetti della guerra in Ucraina e l'aumento indiscriminato dei costi. Macron: da Putin nessuna apertura. Armi a Kiev. Mosca avverte: sono bersagli. Energie rinnovabili, 289 progetti nei cassetti. I profughi 2,5 milioni, in Italia già 34 mila. Covid, continua il calo nelle scuole siciliane. Le classe in quarantena dall’8 al 6,7%. Timori in tutto il Paese per il diffondersi della sotto-variante Omicron. Fogliuolo: il 31 marzo lascio. Donna uccisa a Lentini, coltellate in casa. Tentata corruzione, musicista arrestata. Infine, in taglio alto: “Juve avanti. Milan, un gol e va a +5 sull’Inter. Lipari, riemerge il carteggio con Sciascia. Fiandaca: i magistrati non sono i custodi della virtù, non diamogli un ruolo salvifico”.