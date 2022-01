Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il calcio continua con pochi tifosi e gare rinviate”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Il virus allunga le vacanze”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “In Sicilia le scuole resteranno chiuse per altri tre giorni, non ci saranno nemmeno le lezioni a distanza. Mercoledì nuova verifica: tornare in classe dipenderà dai contagi. Musumeci: ‘Scelta per superare la confusione generata da norme contraddittorie’. Il ministro Bianchi: ‘È legittima’. Nidi privati aperti. L’infettivologo Cascio: ‘Rischi bassi, no alla Dad. E stop alla corsa ai tamponi’. La paura spinge i vaccini: è record di prime dosi. Debutta il super green pass: i commercianti perplessi. L’infamia dello sfregio alla Scala dei Turchi. Lombardo: non torno in politica, farò il nonno. Il Papireto non aspetta i lavori e riaffiora. Partinico, coi commissari evasione quasi azzerata”. Infine, in taglio alto: “Il calcio va avanti con pochi tifosi e gare rinviate. Cuticchio: ‘Ora riabbraccio tutti i miei pupi’. Il Kazakistan senza pace. Spunta lo spettro della congiura, mistero sulla sorte di Nazarbayev”.