Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Bari al Barbera. Filippi: cancellare il derby”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Incubo Omicron, l’Italia resiste”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Lockdown in Olanda, 10 mila contagi in 24 ore in Gran Bretagna. Ma nel nostro Paese pochi i casi dell’ultima variante: ieri il secondo in Sicilia, una ragazza tornata da Londra. Ha 31 anni ed è coperta dalla doppia dose la palermitana risultata positiva ai controlli a Punta Raisi e adesso in isolamento a casa. Draghi attende gli ultimi dati, stretta in arrivo sotto l’Albero. I bimbi guariti dal virus devono vaccinarsi. Appalto in ospedale, arrestato per tangenti. Violenza senza freni: ‘Sui disabili usati I metodi dei lager’. Misterioso raid in una chiesa, rubate ostie consacrate. Prof rimprovera e viene pestato: solidarietà e indignazione. Assassinato 22 anni fa, il cognato ora va in cella. Morti sulla gru che precipita. Tre operai hanno perso la vita a Torino. L’incidente durante la fase di montaggio. L’imponente braccio meccanico si è conficcato nel secondo piano di una palazzina. Fatale il volo da 40 metri: il più giovane aveva 20 anni. Feriti alcuni passanti”. Infine, in taglio alto: “Il Bari al Barbera. Filippi: cancellare il derby. L’universo di Mario Schifano salvato dal fuoco. Manovra in alto mare al Senato. Da superare lo scoglio della riforma dei bonus per l’edilizia”.