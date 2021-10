Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “I sindaci bussano a soldi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“I sindaci bussano a soldi”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “Casse vuote e organici ridotti, il grido di dolore finisce alla Regione: ‘È impossibile garantire i servizi’. L’assessore Zambuto torna da Roma con una promessa da 85 milioni. Orlando, corsa a ostacoli per evitare il default. Per lavoratori rampe chiuse da Enna verso l’autostrada. Salvini al processo: ‘Quanto costerà?’. Guardie giurate per le discariche. Mercato coperto, apertura a rischio”. E ancora: “Di nuovo in piazza i ‘no pass’: proteste ma senza incidenti. Manifestazione a Roma, si teme per il G20. In farmacia il vaccino contro l’influenza, c’è l’accordo. I contagi calano sotto quota 300. La maglia nera passa a Messina”. Infine, in taglio alto: “Anziana sorda sbaglia volo e va in Polonia. Pif, il nuovo film sul dominio di app e algoritmi”.