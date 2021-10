Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “I rosanero chiamati subito al riscatto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Forbice per tasse e bollette”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “Otto miliardi per ridurre il cuneo fiscale, uno per smorzare la stangata su luce e gas. Nel piano nel governo anche il rinnovo del superbonus e controlli più rigidi sul reddito di cittadinanza. Lamorgese: scontri a Roma, non c’è strategia della tensione. Epidemia al lavoro: in una settimana 20% in più di certificati. Ars e Senato, linea dura contro i no pass. Terza dose di vaccino estesa agli over 60. Grano, semina difficile. Raddoppiati i costi. Scilla: c’è il sì al recupero di 8 progetti su 31 bocciati. Monopattino contro scooter, motociclista gravissimo. Trasferimenti di salme fermi. Il prefetto convoca tutti. Champions: l’Inter arresta lo Sheriff, Milan sconfitto. Il Francavilla al Barbera: i rosanero chiamati subito al riscatto”.