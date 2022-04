Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “I rosa volano al secondo posto. Catania fuori”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

“Altri eccidi fra torture e stupri“. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “A Makariv uccisi 133 civili: ‘Trovati cadaveri con le mani legate e tanti erano di donne’. Si aggrava il bilancio a Bucha: le vittime sarebbero 360, compresi almeno 10 bambini. Putin avvisa Biden: Se date armi rischio guerra. Intervista a Ezechia Reale: ‘Un nuovo codice contro questi crimini’. Concorsi fermi per 5 anni: ‘Dovevo garantire i miei’. Studente aggredito da baby gang alla stazione. La tragedia di Ravanusa, pronti i fondi per gli sfollati”. Poi, spazio allo sport: “I rosa volano al secondo posto. Catania fuori: classifica rifatta. In trasferta il Palermo batte il Monopoli con i gol di Valente e Brunori. Tre punti pesantissimi in chiave playoff: i ragazzi di Baldini a +2 dall’Avellino. Finisce la telenovela della cessione della squadra etnea: esclusa dal campionato, rabbia in città”. Infine, in taglio alto: “Vaccini a casa, la Fiera si ferma. Possibili disagi. Eco ammaliato dalla Sicilia e dai Beati Paoli. Un ligre esce dalla gabbia e sbrana un pony del circo Orfei: momenti di paura a Pozzallo. È un incrocio fra leone e tigre”.