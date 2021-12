Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “I gol di Brunori danno la carica per il derby”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Palermo capitale della droga". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Lo spaccio dilaga in tutta la città. Da Ballarò a Partanna, smantellate 3 bande. Una base in macelleria". E ancora: "I gol di Brunori danno la carica per il derby. Ferrero in carcere per bancarotta. La Samp è estranea. Green Pass, trasporti al setaccio".