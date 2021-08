Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Guerra del green pass a scuola”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Guerra del green pass a scuola”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il certificato è obbligatorio per prof e personale. L‘associazione dei presidi: ‘Siamo in alto mare. Se dobbiamo fare i controlli, lezioni al via a mezzogiorno’. Bianchi: ‘Sicurezza da garantire’. La Regione: verifiche soltanto una volta a inizio anno. Lo scandalo dei Rotoli, sopralluogo del prefetto. Almaviva contesta Ita: l’appalto è stato anomalo. Violenza sulle donne: tre casi in un giorno. Lavori per ampliare Bellolampo”. Infine, in taglio alto: “L’Isola è tornata ad essere un set per film e fiction”.