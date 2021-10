Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Green pass, siciliani promossi”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia"

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "Pochi e isolati casi di lavoratori che si sono presentati senza il certificato obbligatorio. All'Ars due dipendenti rispediti a casa, perderanno lo stipendio. Stessa cosa per un poliziotto a Siracusa. E c'è chi si è messo in ferie"."Dalla Rap all'Amat, tutti in ufficio al "Civico", in 4o senza carta verde". "Falsi attestati venduti sul web, la Procura di Catania oscura due canali".