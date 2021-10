Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Green Pass, resta la linea dura”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Green Pass, resta la linea dura”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “Ultime 48 ore per adeguarsi all’obbligo della certificazione. Il Qr Code del dipendente non potrà essere conservato dalle aziende. Il nodo dei tamponi a carico delle imprese portuali. Dai controlli a rotazione allo stop agli stipendi: il governo si lascia alle spalle le polemiche e mette nero su bianco tutte le regole. Forza Nuova, 4 indagati. Inchiesta bis a Torino. Ricoveri in calo, preoccupa solo Catania. L’attentato per esami e visite? Si spacca il mondo della Sanità. Saldo l’asse Pd-M5S, Miccichè esulta: presi 10 sindaci su 40. Cuffaro rilancia la Dc: ci saremo pure alle regionali e avremo il 6%. Torre Macauda, 8 avvisi: ‘Fa gola alla cosca’. Castellammare vince in 3 set. In corso le riprese di ‘Indiana Jones’ e di ‘Un mondo sotto social’ del suo comico palermitano ‘I Soldi Spicci’. Ora sbarca anche una troupe di una serie tv, ‘The bad guy’ con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi”.