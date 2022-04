Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Green pass e smart working, le novità. Letta…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

"Fuga disperata dall’acciaieria, Centinaia di civili sono ancora bloccati dentro la fabbrica di Azovstal, bombardata dai russi". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. "I parà di Putin tentarono di uccidere Zelensky. La Ue prepara lo stop graduale per il petrolio. Biden alla carica: al Cremlino c’è depravazione. L’Indonesia invita al G20 tutti e due i contendenti. Letta: alla Regione la giunta peggiore mai vista Musumeci: toni indegni. Finanziaria , rush finale Bocciatura dei sindaci. Bellolampo in tilt, pieni di rifiuti pure i piazzali".