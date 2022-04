Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Gli esperti cauti, mascherine da mantenere”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

“La resistenza dell'Ucraina”. Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Gli esperti cauti: mascherine da mantenere. Putin: vogliono distruggerci dall'interno ma non riuscirà. Lancio di granate contro ministero nella Transnistria. Usare le armi è il supremo atto dell'ateismo. Bimbo precipita sugli scogli. Tre vittime dalle gite al mare. Schianto in auto, morto altro giovane".