Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Gang dei vaccini fantasma. Covid, meno ricoveri”

"La gang dei vaccini fantasma: Ai domiciliari un medico in pensione e la sua ex segretaria: diventano così sei i presunti protagonisti della grande truffa messa in atto a Palermo per il rilascio dei green pass". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Tariffe da 50 a 400 euro filmate le iniezioni fasulle. Covid, meno ricoveri, rientrato l’allarme per il vaiolo. Disabili, fondi tagliati e occasioni mancate. Almaviva perde anche Tim: un’emergenza dopo l’altra. Zelensky: genocidio nel Donbass E chiede aiuto a Draghi per sbloccare la crisi del grano. Checco Zalone: vado sulla barca dell’oligarca. Abusi dei preti, parte l’operazione trasparenza. Lorefice scuote i 6 candidati: abbiate un sogno nel cuore. Novecentomila giovani siciliani né studiano né lavorano".