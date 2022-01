Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Fuori i regionali dal concorsone. Addio Di Marzio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

“Fuori i regionali dal concorsone”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Cambiano i bandi per i 1.170 posti: la giunta elimina la riserva per il personale in servizio e proroga i termini per presentare le istanze. I sindacati non ci stanno: ‘È uno scippo’. L’assessore Zambuto: ‘Vogliamo evitare futuri contenziosi’. Il Cobas/Codir annuncia azioni legali. Già 200 mila candidature presentate. Anno giudiziario, Matteo Frasca: ‘Processi più rapidi e piena verità sulle stragi’. L’intervista all’infettivologo Mazzola: ‘Attenti a Omicron, ospedali strapieni di non vaccinati’. Curva stabile in Sicilia, in leggero calo le intensive. Anche Musumeci chiede di rivedere il sistema dei colori e il green pass dal tabaccaio. Scommesse senza licenza, stangata per un’agenzia. Poco personale, ingorgo funebre nel weekend”. E ancora: “Mattarella trasloca dal Colle. Il Cav s’arrende: non vado io. Berlusconi: ‘Rinuncio per responsabilità anche se avevo i numeri. Draghi resti premier’. Mentre al Quirinale si preparano gli scatoloni, il Capo dello Stato vola a Palermo da dove seguirà le elezioni del successore. Salvini: ‘Ora il centrodestra farà la sua proposta’. Il Pd: ‘Niente assalti’. Addio Di Marzio, classe e fiuto di un vero mister: allenò il Palermo. La lotta di Baricco: ho la leucemia, farò il trapianto. Lo scrittore in ospedale. In Ucraina arrivano le armi Usa. Anche Londra si schiera con Kiev: ‘Mosca pronta all’occupazione’. Venti di guerra in Europa”.