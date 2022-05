Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Finta disabile per 39 anni, dovrà restituire…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Il centrodestra torna a Lagalla". Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Oggi però cominciamo a parlare di Palermo. Pizzo a Borgo Vecchio: inflitte maxi condanne a ventotto imputati. Missili sull'acciaieria: è assalto finale. Aiuti Covid: 14 imprenditori denunciati per truffa. Procuratori europei a Palermo, strade off limits. Finta disabile per 39 anni: dovrà restituire 200 mila euro. Scala dei Turchi, il sindaco: non si può vendere".