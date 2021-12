Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Filippi sulla graticola, rischio esonero”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Feste sì, ma non troppo". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Mascherine ovunque, stop concerti in piazza e discoteche, super green pass in ristoranti e bar. Niente snack in cinema e teatri, dove si entrerà solo con la Ffp2, obbligatoria pure sui bus. Record di contagi, ma con il siero meno ricoveri. Cinque ore per percorrere pochi metri, il ponte diventa una bolgia infernale. Rosa, Filippi sulla graticola: rischio esonero".