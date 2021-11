Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Filippi si affida a Odjer”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Covid, l’allarme dei pediatri”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Crescono i contagi fra gli under 12 pure nell’Isola. Per gli esperti la quarta ondata e la variante Delta colpiranno soprattutto quei minori che non sono ancora immunizzati. Il governo spinge per la terza dose e si prepara a renderla obbligatoria per il personale sanitario. Probabile una stretta sul green pass. Indice più basso d’Italia ma i ricoveri risalgono. Preoccupa la situazione a Catania. Per il virus salta la sagra del Mandorlo. L’intervista a Giovanni Corsello: ‘Genitori fidatevi dei medici e fate vaccinare i vostri figli’. I sindaci non mollano: dimissioni rinviate solo per pochi giorni. Favori in cambio di appalti, cinque arresti al Genio Civile. L’omicidio a Partinico: nella scena del delitto gli occhiali dell’assassino. FI svela le carte: Cascio candidato a Palermo. Oggi acqua col contagocce. In tutta la città e la provincia quasi dimezzata la fornitura”. Infine, in taglio alto: “Filippi si affida a Odjer: serve battere il Potenza. Da Cruillas al film su Ibrahimovic. Aita ‘Un sogno’. A Glasgow un’intesa al ribasso, l’India impone ancora il carbone. Il presidente della Cop: chiedo scusa”.