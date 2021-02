Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Fiducia di ferro di per Draghi. Lucca non si ferma più”

“Fiducia di ferro di per Draghi”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Al Senato lungo discorso programmatico: ‘L’Italia va ricostruita come nel Dopoguerra’. Forte invito all’unità, ‘è un dovere per combattere la pandemia con ogni mezzo’. Sostenuto da un’ampia maggioranza, il premier annuncia un pacchetto di riforme. Per gli studenti confermata la necessità di recuperare ore”. Poi, riflettori puntati sulla vittoria del Palermo: “Lucca non si ferma più. Doppietta e il Palermo espugna Torre del Greco. Il giovane attaccante sale a 10 gol in campionato e trascina i rosanero al successo per 2-1 contro la Turris”. E ancora: “Enti, teatri, associazioni: pioggia di contributi. Recovery da rifare, la regia va al ministro Franco. Per l’Irpef serve la ‘revisione profonda’. Pure ambiente e lavoro in cima alle priorità. Sospesa la protesta, alla Rap si riparte”. Infine, in taglio alto: “Covid, sei regioni rischiano l’arancione. Musumeci: difendiamo la zona gialla. Beve a scuola e si sente male. Bambino ricoverato a Enna, c’è il sospetto di avvelenamento”.