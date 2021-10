Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Entra Brunori e segna. Il Palermo vince in 10”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Farmacie, aperture non stop per i tamponi”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “Oltre duemila siciliani non vaccinati ogni giorno ricorrono ai test per potere andare a lavorare. E le strutture si adeguano. Catania: trovate esenzioni non in regola per i no vax. Indagati quattro medici. Pregliasco: Prepariamoci al colpo di coda, sempre più bassa l’età dei colpiti. La truffa dei Pos, sott’inchiesta in 14. Denuncia le violenze: arrestato l’ex marito”. E ancora: “Entra Brunori e segna. Il Palermo vince in 10. Prova di carattere dei rosa, in inferiorità numerica dalla mezz’ora per l’espulsione di Perrotta. Nella ripresa decisivo il gol dell’attaccante. La Juventus espugna San Pietroburgo. L’Atalanta si fa rimontare a Manchester”.