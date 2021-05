Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Emergenza incendi, ci risiamo. Difesa blindata, Filippi ha l’arma in più”

“Emergenza incendi, ci risiamo”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Dai fuochi d’artificio dei tifosi che bruciano Monte Pellegrino alle fiamme del Trapanese e in molte aree dell’entroterra. La Regione anticipa la campagna di prevenzione. Come sempre, pochi i dubbi sulle matrici dolose. E monta lo scontro sul piano di riforma dei Forestali. Telecamere allo Zingaro. Tempi incerti per gli 87 droni. Da domani vaccini senza prenotazione a 35 mila maturandi. Avranno J&J o AstraZeneca, riservato solo ai pochi minorenni il Pfizer. Quest’ultimo farmaco è agli sgoccioli, continuano i rinvii delle prime dosi. Casi sotto quota 400, meno ricoverati. Tornano Ztl a Palermo e zone blu a Mondello”. Infine, in taglio alto: “I play-off con l’Avellino. Difesa blindata, Filippi ha l’arma in più”.