Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Embargo totale contro Mosca”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Embargo totale contro Mosca“. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Da Europa e G7 annunci di nuove sanzioni economiche e stop a gas, petrolio e carbone russi. In Ucraina si fermano i negoziati, non i bombardamenti. E Kiev chiede altre armi alla Nato. Denunciato ancora atrocità sui civili. L’Onu sospende il Cremlino dal Consiglio dei diritti umani, col voto contrario della Cina. Carri armati su morti e feriti, cecchini per i ciclisti. Invito di Draghi ai sindacati: superare la crisi con un patto. Il blitz antimafia: Belmonte nel terrore per la morsa del clan, nove arresti. Grazie al collaboratore Filippo Bisconti, ricostruita l’ascesa di Agostino Giocando: amministrava l’ordine nel territono, intervenendo pure nelle liti tra privati. Se il marito tradisce è richiamato ai doveri. De Liso: rinnovata la tradizione corleonese. Rifiuti, dai privati 2 piani alternativi. Spaccaossa, 28 condannati. Call center di Ita, 206 licenziati”. Infine, in taglio alto: “Taormina, concerto-tributo per Battiato. Milano, è Viola il nuovo procuratore. Il centrodestra rimane spaccato, Musumeci: ‘Prevale l'egoismo’. Dell'Utri si schiera col presidente”.