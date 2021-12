Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ecco il piano Natale sicuro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

“Ecco il piano Natale sicuro”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “L’ordinanza pronta per la firma di Musumeci: si punta a blindare la Sicilia in vista del grande esodo per le feste. Maggiori controlli negli aeroporti, tamponi molecolari nei porti. Verrà allungato l’elenco dei Paesi in black list. Il bollettino: 545 nuovi casi, la curva sembra rallentare. Negli hub tornano le file. È boom di richiami. Sindaci alle prese con le verifiche del Super Pass. Primi dati da Israele: immuni da Omicron con tre dosi. Il ragioniere generale: siamo al dissesto. L’assessore: non firmo. Bene tolto ai clan ospiterà la chiesa di Livatino e don Puglisi. Con la bicicletta si schianta su un camion e muore. Manovra, 45 milioni per società e precari”. E ancora: “Colpo alle bande delle bionde. La prima operazione della Procura europea blocca due organizzazioni: scattano tredici arresti. Tonnellate di sigarette che, immesse sul mercato, avrebbero fruttato 3,5 milioni. Metà dei coinvolti con il Reddito. Droga, per Morisi i pm chiedono l’archiviazione. Pescatori contro delfini: sono una calamità. Seimila emendamenti incombono sulla legge di Stabilità: novità per Bonus e bollette”.