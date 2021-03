Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Duecento milioni alle famiglie. Rosa, per Filippi esordio col botto nel derby”

“Duecento milioni alle famiglie”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “L’annuncio del ministro Gelmini: nel decreto sostegno le risorse per i congedi parentali. Il primo provvedimento di Draghi in vista di Pasqua apre spiragli alle fughe in campagna. In lieve aumento i casi Covid in Sicilia, più della metà solo nel Palermitano. E il tasso di positività torna ai livelli di ottobre. Quei furbastri delle priorità. Compensi e incarichi, scontro fra medici: inchiesta all’Ars. Tanti dubbi di Roma sul bilancio: alla Regione è caos. Bara in casa per 12 giorni: i vigili ora indagano. Ponte Corleone, la giunta arranca ed è bagarre. Conti on line, raffica di truffe agli anziani”. E ancora: “Un Fiorello… a fiori lancia il Festival. La kermesse canora più surreale di sempre, senza pubblico in sala, si apre con due siciliani protagonisti sul palco. Poi Amadeus duetta con Ibrahimovic. E in gara primi consensi per Colapesce e Dimartino”. Infine, in taglio alto: “Rosa, per Filippi esordio col botto nel derby. Mafia dei pascoli alla sbarra, Antoci: lo Stato vince. Catania, Sammartino a processo per corruzione elettorale: nuovo scossone per i renziani”.