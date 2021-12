Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Due espulsioni e il Palermo affonda“

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Vaccini finti, caccia ai complici”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Le intercettazioni allargano il raggio dell’inchiesta ad altri sanitari: l’infermiera arrestata non sarebbe stata l’unica ad eseguire le somministrazioni fantasma in cambio di denaro. Aumentano i ricoveri nei reparti pediatrici. Green Pass, tamponi, mascherine: giro di vite. Tra Palazzo Chigi e Quirinale Draghi lascia le porte aperte. Ars, sì alla proroga per 5 mila precari”. E ancora: “Due espulsioni e il Palermo affonda, sconfitta a Latina. Fuori Buttaro e Pelagotti, i rosa in nove non riescono a recuperare il gol subito all’inizio del primo tempo. Prestazione confusa, ora la pausa per riordinare le idee. Il tribunale dichiara fallito il Catania. La società è stata affidata a tre curatori. L’Inter avanti tutta, il Milan risponde. Il Napoli crolla in casa con lo Spezia”.