Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Droga, rotta Palermo-Trapani”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

"Droga, rotta Palermo-Trapani". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". "Carichi di coca ed eroina, nel linguaggio in codice magliettine e jeans, da Bagheria a Marsala: "Qui il cliente è buono, 300 grammi alla settimana, ma dove lo trovo un altro così...'. Una retata al giorno. Nell'ultima operazione congiunta di polizia e carabinieri quattro arrestati e 25 indagati. Da Ballarò al Cep, le regole del mercato: a Natale prezzi alti. Super green pass, prime multe. Impennata di contagi. Boom di neo vaccinati, il record da due mesi. Vitale: campagna a velocità accelerata. Aree industriali, via libera alla riforma dell'Irsap. Piano del Comune: vendite per fare cassa. I delitti del '94: assolto Romano Monachelli". E ancora: "Zaki sarà scarcerato. Il papà: grazie Italia. Champions amara: sconfitta con il Liverpool, Milan eliminato. Caravaggio e la Sicilia, alchimia e natura. Biden e Putin: dure sanzioni se continuerà la strategia delle pressioni sull'Ucraina".