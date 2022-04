Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Draghi prepara a visita a Kiev, orrore fosse”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna del ‘Giornale di Sicilia’

"Varata dal governo Musumeci, torna a riaprire le maglie delle assunzioni nelle partecipate". Apre così la prima pagina odierna del ‘Giornale di Sicilia’, disponibile da questa mattina in edicola. "Draghi prepara la visita a Kiev Orrore per altre fosse comuni. Covid, la Corte dei Conti: l’Isola non spende le risorse per i disabili La curva dei contagi non scende. Soldi a imprese e isole ma pure ai tassisti. Contratto, stallo sulle trattative, ira dei sindacati. Termovalorizzatori, via libera agli impianti di Gela e Catania. Corruzione elettorale, scagionato Cascio. Se arte e arte... si scontrano Dopo le critiche di Vittorio Sgarbi sulla compatibilità della mostra temporanea con le meraviglie del parco archeologico, arriva il diktat del presidente della Regione: «Quelle opere vanno spostate altrove». Terna cerca 150 giovani, a Termini un nuovo lab".