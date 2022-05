Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Draghi boccia il Superbonus. Covid e guerra…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Draghi boccia il Superbonus, il Premier contro il 110%". Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Scontro totale con il M5S, che lo vuole in aula per le armi a Kiev. Una tantum di 200 euro: pressing per l’aumento A giugno in busta. Gli orrori di Mariupol Bombe a tappeto poi l’assalto finale con le truppe contro l’acciaieria. Il Papa vuole andare a Mosca Putin furibondo al telefono con Macron: rischiate l’e scalation. Visto in tv Intervista a Lavrov discutibile, però evitiamo le censure. La crisi economica Covid e guerra, vortici su famiglie e imprenditori". In taglio basso: "La ricostruzione Il Donbass fa gola a tanti da quando si trovò il carbone. Elezioni comunali a Palermo: trattativa fino a notte e si prosegue oggi Centrodestra in cerca di unità L’intesa su Lagalla non decolla. Sentenza a Caltanissetta Il caso dello skipper Processo riaperto, Cammarata assolto".