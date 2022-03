Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Dopo due pari il Palermo prova a ripartire”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Biden: con Kiev sino alla fine”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il presidente in Polonia incontra i ministri di Zelensky e conferma forniture di armi e sanzioni ancora più dure: ‘Putin è un macellaio, deve andarsene’. Il Cremlino: ‘Non decide lui’. Sventato un tentativo di sbarco dei russi a Odessa. Città ancora martoriate dai bombardamenti. Il Papa: questa guerra finisca presto. Carburanti a peso d’oro: spesi in più 9 miliardi. Aumenti per il mais, allevatori in crisi nera. Crepet: ‘Viviamo nella paura perché si paga di tasca nostra’. Dad e quarantena, percentuali in salita. Poste, risparmi spariti: il direttore confessa. Mafia e scommesse, tolti 6 milioni a Bacchi”. Infine, in taglio alto: “Trasferta a Pagani. Dopo due pari il Palermo prova a ripartire. Addio a Cavina, attore cult dei film di Avati. Braccio di ferro nel centrodestra su ambiente, acqua e rifiuti. Salvini va all’attacco di Musumeci”.