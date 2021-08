Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Difesa bunker, il Palermo punta sulle certezze”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Il virus blocca gli altri ricoveri”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La Regione ferma le degenze ordinarie in alcuni ospedali per riconvertire, ancora una volta, i posti letto e destinarli ai pazienti Covid. Razza: ‘Una precauzione’. Ma è polemica. L’Ordine dei medici di Palermo: ‘C’è il timore concreto che aumentino le difficoltà dei malati, non vanno marginalizzati’. Erice anticipa tutti: obbligo della mascherina per la movida. Vittorio Messina: ‘Con il giallo perderemo l’arrivo di molti vacanzieri’. Francesco Cascio: ‘Tifosi rosanero vaccinati solo per entrare gratis allo stadio’. Dati allarmanti: la Sicilia vede avvicinarsi pure l’arancione. L’inferno dei Rotoli, bagarre politica in attesa di soluzioni. Altra notte di fuoco fra Trabia e Monreale. Partinico, condanne per odio razziale”. E ancora: “Ferocia talebana sui dissidenti”. Infine, in taglio alto: “Difesa bunker: il Palermo punta sulle certezze”.