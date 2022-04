Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Covid, non decolla la quarta dose”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Covid, non decolla la quarta dose, ancora altalena di contagi e in farmacia le pillole per curarsi". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Non deve uscire una mosca: la richiesta fatta da Putin al suo ministro della difesa contro i resistenti ucraini di Mariupol. L'ordine di uccidere Zelensky è partito prima dell'inizio del conflitto con Kiev. Biden invia altre armi: non vinceranno mai, combatteremo contro i tiranni. Inferno nel Donbass, il Cremlino vuole prendere anche Kharkiv. Gas, c'è il via libera al nuovo impianto nel Canale di Sicilia. Per il caro bollette si a sconti e aiuti e meno burocrazia. Dai gioielli rubati lingotti per la mafia, scattano 5 arresti. Folla per la corsa a sindaco, i candidati salgono a undici. Regione, rispunta l'indagata Di Liberti, posto a Silvio Cuffaro".