Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Covid, la regione è prima per numero di focolai”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Regione, un’estate milionaria". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Dall’aeroporto di Birgi al canale Mortillaro a Palermo che paralizza da mesi la circonvallazione, nel piano ci sono pure soldi per il cimitero di Catania ma non per l’emergenza ai Rotoli. L’energia rinnovabile in crescita nell’Isola, ritardi per la burocrazia. Covid, la Sicilia è prima per numero di focolai. Putin ha fretta di chiudere l’avanzata nel Donbass: rimosso il comandante dopo due mesi. Viaggio nelle liste: pienone di sindacalisti e insegnanti tra i candidati. Il mare e le piscine trappole per i bimbi. Poliziotto cattura l’esattore del pizzo. Elezioni regionali, Cancelleri vuole riprovarci ma il M5S deve cambiare le regole".