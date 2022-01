Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Cinque morti per un’eredità”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Cinque morti per un’eredità”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Licata sotto choc: le continue liti per la suddivisione dei terreni coltivati hanno spinto Angelo Tardino a massacrare il fratello, la cognata e i due nipoti di 15 e 11 anni. Poi si è suicidato. Dopo il folle gesto l’assassino ha chiamato la moglie: ‘Li ho sterminati tutti’. E si è sparato mentre era al telefono coi carabinieri. I compagni di classe sgomenti: perché? Auto contro guardrail, muore quarantenne. Più tasse per sanare i conti: è scontro”. Poi, spazio alla corsa al Quirinale: “Una notte di trattative per uscire dal tunnel. Terza fumata nera, i veti prevalgono sui voti: il Pd non vuole la Casellati, il M5S boccia Casini. Salvini prova il blitz ma smentisce su Cassese. La sola terna vera dopo quella fasulla. Renato Schifani: ‘Mai visto un Parlamento così liquido, qui temono si torni alle urne. Casini è una ipotesi molto concreta’. Carmelo Miceli: ‘Emozionante votare, non tiriamo Mattarella per la giacca. Il Paese non può restare nel guado’. Giorgio Trizzino: ‘Fuori dall’Aula tutti senza mascherina. Sono per il bis del settennato. La scheda bianca è un oltraggio’. Alessandro Pagano: ‘Finalmente la partita si sta giocando a livello politico. Un momento decisivo per l’Italia’”. Infine, in taglio alto: “Ecco il progetto per la piazza a Mario Francese. Giovanni Verga, il rivoluzionario neorealista. Aumentano i contagi tra gli alunni. Proroga oltre i sei mesi del Pass per chi ha ricevuto la terza dose”.