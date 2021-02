Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ci trattano peggio dei cani, blitz a Palermo in una casa di riposo”

“Ci trattano peggio dei cani”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Blitz a Palermo in una casa di riposo, scattano quattro arresti. Le indagini sono partite dopo la denuncia di un’anziana ospite: ‘Mi legano e non mi fanno chiamare mio figlio’. Massacrano in Congo mentre portava pace. Vaccinazioni in Sicilia: stop ai professioni, gli elenchi sono errati. Governo, i veti bloccano le nomine. Guerra fra gruppi per il posto di Pierobon. Ponte Corleone a pezzi, nuovo limite per i camion. Asili nido, il Comune riapre le iscrizioni. Messaggio intimidatorio a un dirigente della Grimaldi”. Infine, in taglio alto: “Luna Rossa, a casa di Bruni: viviamo di notte. Malika Ayane con Ti piaci così torna a vivere”.