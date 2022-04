Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Chiediamo aiuto al Papa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“«Chiediamo aiuto al Papa»”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Alla vigilia della Pasqua ortodossa, Zelensky si appella anche al Vaticano per una tregua: «Presto per parlare di una sua visita, ma lo aspettiamo». Tornano le bombe pure a Odessa. Il leader ucraino non cede: «Non ci arrenderemo mai, i russi come i nazisti. L’annuncio di Mosca: ‘Trovato un deposito di armi occidentali’. Di Maio: «L'italia sarà garante di un’intesa per la pace». La crisi economica: industriali pessimisti, Bankitalia li rincuora. Regione, spuntano in Finanziaria più soldi per i dirigenti. L'auto sbanda e si schianta sul guard rail. Muore a 25 anni. Colloquio con Giuseppe Tornatore: «La politica bella non abita più qui». Epatite acuta nei bambini. Il ministero: segnalate. Nessun passo indietro, il centrodestra resta diviso. Cade masso da 4 tonnellate. Chiusa la statale 186”. Infine, in taglio alto: “Inter, secco 3-1 alla Roma e torna in testa. Baglioni, ci sarà a Siracusa un doppio show. Oggi il ballottaggio in Francia: Macron favorito, ma è decisiva la sinistra radicale”.