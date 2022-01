Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Catanzaro, partenza in salita per Baldini”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Quirinale, si parte al buio”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Le coalizioni ancora a carte coperte. Salvini: ‘Draghi resti premier. Casini? Non è un nostro candidato’. Il centrosinistra cerca convergenze. Renzi: ‘Riccardi? Nessuna chance’. Oggi alle 15 prima chiamata per l’elezione del Capo dello Stato: servono almeno 673 voti. Mattarella a Palermo fra gli applausi. L’arancione aumenta la paura. Le imprese: l’ultima mazzata. Ristoranti, alberghi, locali: il cambio di colore aggraverà la crisi. Nell’Isola incremento dei ricoveri nei reparti. I contagi sono in calo: -33% in una settimana. Sicilia Digitale, una mina per i conti”. Poi, spazio allo sport: “La Juve ferma il Milan e il Napoli lo raggiunge: l’Inter adesso è a +4. Ibra va fuori per infortunio, soltanto 0-0 a San Siro. Gli azzurri travolgono la Salernitana e si rifanno sotto. Catanzaro, partenza in salita per Baldini. Il tecnico rosa debutta. Il pullman assalito all’arrivo. Berrettini nella storia del tennis italiano. Ai quarti in Australia. Il primo così avanti in tutti i tornei dello Slam”. Infine, in taglio alto: “Castelvetrano e dintorni tra arte, olio e vino. A Sanremo il rap di Rkomi, il re delle classifiche. Tragedia nel Bresciano. Auto sbanda e si schianta a tutta velocità contro un bus: morti sul colpo cinque ragazzi”.