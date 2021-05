Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Caccia ai nonni, no dei sindaci. Falcone, 29 anni dopo. Il Palermo punta su Saraniti”

“Caccia ai nonni, no dei sindaci”

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “L’Anci boccia definitivamente la richiesta della Regione di censire gli over 80 non vaccinati. Non basta aumentare gli hub: Sicilia fanalino di coda per somministrazioni ai più anziani. Comuni disponibili a una campagna di sensibilizzazione. Nuove scorte in arrivo per aprire anche ai sedicenni. Fatto l’accordo, infermieri a casa per le dosi. Lavori su A20 e A18. Estate con i cantieri. Prime gare all’ippodromo dopo lo stop di tre anni. Palermitano finto broker truffava con i Bitcoin”. Ancora: “Falcone, 29 anni dopo. L’omaggio di Mattarella. Il Palermo punta su Saraniti e la grinta rinata. Venditti riprende i concerti: tre le tappe in Sicilia”.