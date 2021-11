Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Brunori guida il rilancio, 10 punti in 4 partite”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Brunori guida il rilancio: 10 punti in 4 partite". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Obama in campo per il clima. Vanessa lo critica. Covid, altri soldi alle imprese. Il maltempo torna a fare paura. Fango sulla Palermo-Agrigento". E ancora: "Sono 890 mila i no vax. L'Isola rimane maglia nera in Italia".