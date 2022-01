Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Basta con i tamponi inutili”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Basta con i tamponi inutili”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “L’appello del commissario Costa: ‘Con tre dosi e senza sintomi non servono, si sprecano risorse e si creano disagi’. Ma alla Fiera di Palermo il tasso di positività arriva al 20%. La corsa sfrenata al test anti virus prima e dopo il cenone o le feste con amici e parenti sta paralizzando gli hub. Oltre 5.700 nuovi casi, metà tra Palermo e Catania. Per l’Isola zona gialla e l’arancione si avvicina. Super green pass esteso, pressing sulla Lega. Sanità, la giunta vara le piante organiche. Un piano per assumere. In Sicilia al via i saldi, ossigeno per i negozi. La nostra regione anticipa i tempi rispetto al resto d’Italia. Interessati agli acquisti 4 consumatori su 10 con una spesa media a testa di 119 euro. Ravanusa: il Capodanno amaro per i 120 rimasti senza casa. Botti, sei feriti. Allo Zen vigili del fuoco aggrediti. Il rinvio degli aumenti della Tari, grana per la Rap”. Infine, in taglio alto: “Morto Tanzi, il re della Parmalat finita nel crac. Coro di elogi dei partiti per Mattarella. L’evoluzione dell’agro-economia: a tavola troveremo patè di insetti e cavallette”.