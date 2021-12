Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Baldini sta già riprogettando i rosanero”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“L’anno nuovo parte col giallo”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La quarantena per chi torna o arriva nell’Isola e l’aumento dei drive in per fare più tamponi: le misure al vaglio della Regione per il possibile addio alla zona bianca dal 2 gennaio. Stabilizzati soltanto i quattromila infermieri. Paura post cene. Code di ore in auto per i test. Minorenni sempre più colpiti. Emergenza alle elementari. Il week end di festa finisce in lutto: 4 morti negli incidenti. Palermo-Catania, pronte le gare per il raddoppio dei binari. Stretta per l’uso dei contanti. La soglia scende a mille euro. La difesa di Basile: vere le cifre nei bilanci. Sbarchi e tragedie di Natale”. Infine, in taglio alto: “Baldini sta già riprogettando i rosanero. L’allenatore al lavoro. Da Vittoria Puccini al ritorno di Makari: ecco le fiction Rai. Il trionfo del barocco a Ragusa Ibla tra chiese e palazzi nobiliari. A tavola la particolare zuppa d’uova”.