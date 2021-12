Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Baldini si presenta e dà la carica”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Il virus ci rimette tutti in fila". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Sale la paura: attese fino a 4 ore per i tamponi. E ritornano a crescere le vaccinazioni. Baldini si presenta e dà la carica: 'Rimonta sul Bari possibile'". E ancora: "Verso un Capodanno di austerity, clima di incertezza per gli spettacoli. Ipotesi di una mini quarantena per chi ha tre dosi. La Omicron dilaga, i no vax sono ancora 6 milioni. Discariche abusive, i vigilantes sorprendono i furbetti. Centro per i disabili, per tre indagate revocate le misure".