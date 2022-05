Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ars, la maggioranza a pezzi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Ars, la maggioranza a pezzi“. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La battaglia della Finanziaria lascia macerie: la Lega ha votato contro, parte di Forza Italia si è dissociata. Alcune norme sono in contrasto tra di loro, c'è il rischio dell'impugnativa. Armao assicura che è sufficiente la copertura delle spese: il budget ampliato in corsa da 21 a 32 milioni. Dalle fiere ai gruppi folk. Ecco chi incassa. Braccio di ferro sullo sblocco delle assunzioni. Svolta per gli ex di Blutec. Sostegno ai pensionamenti. Primo caso in Sicilia di variante XQ. Reinfezioni in salita. La palermitana Maria di Gesù Santocanale diventa santa. Schianto in moto, due feriti gravi. L’ombra di corse clandestine. La Falcone ai candidati: chiarezza sulla mafia. Putin minaccia la Finlandia”. Infine, in taglio alto: “Milan e Inter, sfide decisive per lo scudetto. Da Mondello fino al Nord ondata di caldo africano. Ai referendum del 12 giugno 5 ‘sì’ per rendere la giustizia più giusta”.