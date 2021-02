Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Arriva anche la sudafricana. Il Palermo s’affloscia”

“Arriva anche la sudafricana”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Mentre quella inglese è ormai dilagante, l’altra variante fa registrare il primo caso in Sicilia: si tratta di un marittimo mazarese di 32 anni, reduce da due mesi di lavoro in Africa. Restano i dubbi sull’efficacia degli attuali vaccini su questa mutazione del virus. Moderna lavora a una possibile dose di richiamo. Frenata del Cts: studenti a casa nelle aree a rischio. Il neoministro Orlando: ‘Cig rapida e sussidi da estendere a tutti’. Nell’Isola contagi stazionari a quota 500”. Poi, spazio alla sconfitta rimediata dal Palermo. “Il Palermo s’affloscia, Boscaglia in bilico (il tecnico è stato poi esonerato nella tarda serata di ieri, ndr). Pelagotti para un rigore, ma non basta. Espulsi Almici e Odjer. Mercoledì il derby con il Catania”. E ancora: “Norme sull’edilizia e i precari: da Roma doppia impugnativa. Il giallo di Siracusa, l’autopsia: un’esecuzione con due colpi per i badanti. Violenze alla Zisa: ‘Ti uccido come Piera’. Denunciato e arrestato. Aggressione in carcere, due agenti restano feriti”. Infine, in taglio alto: “L’ambasciatore ucciso: in Congo accuse al governo. Pompei stupisce ancora: scoperto carro decorato. Beni confiscati, dossier di Libera: ‘I Comuni siciliani maglia nera per la trasparenza’. Critiche agli enti locali, si salva Palermo”.