Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Armi italiane per aiutare Kiev. Bellolampo piena”

"Armi italiane per aiutare Kiev". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Affari di droga e ricatti, blitz tra Trapani e Palermo. Covid, c'è il si per la proroga di 9mila contratti. Bellolampo piena, rifiuti a Catania. Nel nostro paese 61mila profughi, lo stanziamento sale a mezzo miliardo. Alla resistenza riesce qualche contrattacco, Putin agita di nuovo la minaccia nucleare. Traghetti e tir, per i trasporti costi alle stelle".