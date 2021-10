Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Apocalisse d’acqua a Catania. Un altro morto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“È la Sicilia di Forza Italia Viva”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “L’ingresso dei big renziani nelle liste azzurre per Comuni e Regione nell’Isola è il primo passo verso un accordo su scala nazionale. Ma Musumeci non molla: ‘Io non ho finito…’. Enti locali in rosso, i sindaci manifestano a Roma. Per i buchi del bilancio duri scontri tra tecnici e politici. No vax, un centinaio di medici palermitani a rischio sospensione. Sale da gioco e mafia, diciotto anni per Bacchi. Pane, proteste ma in città ora l’aumento è generalizzato”. E ancora: “Apocalisse d’acqua a Catania. Un altro morto per il maltempo. Piazza Duomo come un lago, negozi chiusi e danni enormi in tutte la provincia. Un uomo di 53 anni ha perso la vita a Gravine, travolto da un fiume di fango. È la seconda vittima dopo l’anziano di Scordia, la moglie risulta ancora dispersa. Allerta pure a Palermo”. Infine, in taglio alto: “Riforma delle pensioni: tra i sindacati e Draghi alta tensione. Orchestra Sinfonica: il via alla stagione con il ritorno di Martha Argerich. Sequestrati prodotti non tracciati. Vengono dal Nord Africa, le minacce per la nostra agricoltura”.